 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД рассказало подробности о стрельбе в Дагестане

МВД опровергло стрельбу в школе Дагестана
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Стрельба в дагестанском селе Унцукуль произошла на прилегающей к школе территории, а информация о перестрелке именно в самой школе не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе МВД.

Там уточнили, что дети в стрельбе не участвовали. «Произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан», — говорится в сообщении.

Три человека пострадали в результате стрельбы у школы в Дагестане
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

По предварительным данным, три человека пострадали в результате стрельбы, они госпитализированы.

До этого телеграм-канал Mash писал, что в Дагестане подросток открыл в школе стрельбу из пневматического оружия — он выстрелил в другого школьника.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Дагестан школьники стрельба
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Песков адресовал правительству вопросы о поставках бензина Экономика, 14:54
Женщины-военные раскритиковали речь Хегсета о несоответствии стандартам Общество, 14:52
МИК и X5 будут вместе тестировать решения столичных стартапов в ретейле Отрасли, 14:42
Минпромторг решил включить Haval и Tenet в список машин для такси Общество, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В гонке F1 в Сингапуре впервые применят новые правила из-за опасной жары Спорт, 14:38
МВД рассказало подробности о стрельбе в Дагестане Общество, 14:38
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Бюджет покупки жилья в новостройках Москвы подскочил на четверть за год Недвижимость, 14:35
FT узнала об «улице миллиардеров» в индийском Мумбаи Общество, 14:33
В МВД напомнили о новых правилах поездок детей за рубеж Общество, 14:31
FT узнала о проблемах ЗРК Patriot при сбитии новых российских ракет Политика, 14:29
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развить Стиль, 14:29
В Великобритании уборщицу уволили из-за переработок в парламенте Общество, 14:26
В Приднестровье ввели режим экономии газа Политика, 14:21