МВД рассказало подробности о стрельбе в Дагестане
Стрельба в дагестанском селе Унцукуль произошла на прилегающей к школе территории, а информация о перестрелке именно в самой школе не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе МВД.
Там уточнили, что дети в стрельбе не участвовали. «Произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, три человека пострадали в результате стрельбы, они госпитализированы.
До этого телеграм-канал Mash писал, что в Дагестане подросток открыл в школе стрельбу из пневматического оружия — он выстрелил в другого школьника.
