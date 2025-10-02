МВД рассказало подробности о стрельбе в Дагестане

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Стрельба в дагестанском селе Унцукуль произошла на прилегающей к школе территории, а информация о перестрелке именно в самой школе не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе МВД.

Там уточнили, что дети в стрельбе не участвовали. «Произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, три человека пострадали в результате стрельбы, они госпитализированы.

До этого телеграм-канал Mash писал, что в Дагестане подросток открыл в школе стрельбу из пневматического оружия — он выстрелил в другого школьника.