Три человека пострадали в результате стрельбы у школы в Дагестане
Стрельба произошла рядом со школой в селе Унцукуль в Дагестане, пострадали три человека, сообщила пресс-служба МВД.
«Произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что стрельба произошла на прилегающей к образовательному учреждению территории, а информация о перестрелке именно в самой школе не соответствует действительности.
«Призываем представителей СМИ воздержаться от распространения недостоверных сведений, ориентироваться на официальные комментарии правоохранительных ведомств», — подчеркнуло МВД.
РБК обратился за комментарием в МВД и СК региона, а также Минобрнауки.
Следственный комитет начал доследственную проверку в республике. Там уточнили, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает. Следователи устанавливают личности всех участников инцидента.
В конце сентября в дагестанском селе Леваши два человека погибли в результате перестрелки, еще трое пострадали, у них были огнестрельные ранения и переломы. Среди погибших — сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции.
