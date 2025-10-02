Три человека пострадали в результате стрельбы у школы в Дагестане

В селе Унцукуль в Дагестане возле школы произошла стрельба, ранения получили три человека. МВД заявило, что конфликт возник между взрослыми, информацию о перестрелке внутри школы ведомство опровергло

Фото: Никита Попов / РБК

Стрельба произошла рядом со школой в селе Унцукуль в Дагестане, пострадали три человека, сообщила пресс-служба МВД.

«Произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что стрельба произошла на прилегающей к образовательному учреждению территории, а информация о перестрелке именно в самой школе не соответствует действительности.

«Призываем представителей СМИ воздержаться от распространения недостоверных сведений, ориентироваться на официальные комментарии правоохранительных ведомств», — подчеркнуло МВД.

РБК обратился за комментарием в МВД и СК региона, а также Минобрнауки.

Следственный комитет начал доследственную проверку в республике. Там уточнили, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает. Следователи устанавливают личности всех участников инцидента.

В конце сентября в дагестанском селе Леваши два человека погибли в результате перестрелки, еще трое пострадали, у них были огнестрельные ранения и переломы. Среди погибших — сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции.