Организатору ячейки «Граждан СССР» заменили срок на психбольницу

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Приморский суд Санкт-Петербурга заменил организатору ячейки движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в России) уголовную ответственность принудительным лечением в психиатрической больнице, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Там отметили, что в отношении подсудимой было возбуждено дело по ч.1 ст. 282.2 Уголовного кодекса (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации). По этой статье предусмотрены штраф в размере от 400 тыс. до 800 тыс. руб. либо лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

«Суд освободил О. от уголовной ответственности, применив к ней принудительные меры медицинского характера (ПММХ) в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Граждане СССР» — альтернативное название организации «СССР» («Союз Славянских Сил Руси», «Союз Советских Социалистических Республик»), которая находится в реестре экстремистских с 2019 года после решения Верховного суда Коми. Сторонники организации считают, что Советский Союз по-прежнему существует, и отказываются соблюдать законы современной России, а также использовать российские паспорта. 16 июня 2022 года Самарский областной суд постановил признать межрегиональную общественную организацию «Граждане СССР» экстремистской и запретить на территории страны. Минюст включил ее в реестр экстремистских организаций. В мае 2022 года суд Зеленоградский суд Москвы приговорил основателя движения Сергея Тараскина к восьми годам колонии общего режима за создание экстремистской организации.

Согласно материалам дела, подсудимая, «являясь организатором указанной экстремистской организации», продолжила осуществлять ее деятельность, занималась «склонением, вербовкой и вовлечением» в нее «неопределенного круга лиц».

Установлено, что фигурантка неоднократно (не менее 7 раз) «организовывала и принимала участие в видеоконференциях в программе Zооm для участников» из других регионов страны. Они обсуждали свои планы, распределяли роли и должности для «совершения противоправных действий экстремистской направленности». Видеозаписи онлайн-конференций были размещены в интернете «на каналах, имеющих свободный доступ для неограниченного круга лиц».

Кроме того, подсудимая администрировала страницы движения в соцсети «ВКонтакте», изготавливала и хранила документацию организации, а также распространяла материалы экстремистского содержания «путем направления писем в различные муниципальные и государственные органы и министерства».

Все это происходило с 19 августа 2022-го по 15 октября 2024-го на территории Петербурга, говорится в судебных материалах.

В марте 2025 года в Москве было предъявлено обвинение еще четырем участникам запрещенного движения. У задержанных нашли экстремистские материалы. Как рассказали тогда в СК России, одна из обвиняемых создала ячейку «с целью подрыва основ конституционного строя и государственной власти» и вовлекла в нее своих знакомых.