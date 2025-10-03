 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Квартира была сильно повреждена при атаке БПЛА в пермских Березниках

Сюжет
Военная операция на Украине

Одна квартира сильно пострадала при атаке БПЛА на двухквартирный дом в городе Березники в Пермском крае, власти помогут хозяевам с ремонтом, сообщает глава города Алексей Казаченко в своем телеграм-канале.

«Одна квартира сильно повреждена. Вместе с жильцами собрали документы, ценные вещи, предметы первой необходимости, электробытовую технику. В ближайшие дни поможем с разбором завалов, дефектовкой повреждений помещения. Далее — ремонт при финансовой поддержке региона», — написал Казаченко.

Как уточнил мэр, вторая квартира несильно повреждена. Подачу отопления в нее возобновили, до конца 3 сентября также должны будут восстановить водоснабжение и электричество. Кроме того, в дом вернули испугавшегося при ночной атаке пса.

Дом оставили под охраной.

В пермских Березниках оцепили поврежденный при атаке беспилотников дом
Общество
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О ночной атаке на многоквартирный дом в Березниках, сообщал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, на месте был развернут оперативный штаб. Позже Казаченко сообщал, что дом оцепили. Мэр добавил, что всем нуждающимся предоставлено временное жилье, решается вопрос о выплатах.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Пермский край дроны квартира
Материалы по теме
В пермских Березниках оцепили поврежденный при атаке беспилотников дом
Общество
В Пермском крае в результате атаки дронов пострадал жилой дом
Политика
Пермский завод «Азот» приостанавливал работу из-за дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
15-16 октября в Москве пройдет Форум туристических территорий-2025 Пресс-релиз, 15:31
СК назвал четыре версии пропажи семьи в Красноярском крае Общество, 15:30
Новое дело против Абызова возбудили из-за инвестиций в компанию из США Политика, 15:26
Суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора Общество, 15:25
Стокгольм стал самым популярным местом в Европе для проведения IPO Инвестиции, 15:24
Melke: «Мы меняем правила игры на рынке ПВХ-окон» Отрасли, 15:23
Англиканскую церковь впервые в истории возглавила женщина Политика, 15:22
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Премьер Украины рассказала о «немного подорванном» доверии Запада Политика, 15:18
В Баварии рассмотрят законопроект о праве полиции сбивать дроны Политика, 15:15
Военная бригада футбольных фанатов «Эспаньола» объявила о перезагрузке Политика, 15:12
Суд начал заново рассматривать дело экс-гендиректора «Макфы» и его тещи Общество, 15:09
Российские инвесторы оспорили часть 18-го пакета санкций ЕСПодписка на РБК, 15:01
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России Политика, 14:59