Квартира была сильно повреждена при атаке БПЛА в пермских Березниках
Одна квартира сильно пострадала при атаке БПЛА на двухквартирный дом в городе Березники в Пермском крае, власти помогут хозяевам с ремонтом, сообщает глава города Алексей Казаченко в своем телеграм-канале.
«Одна квартира сильно повреждена. Вместе с жильцами собрали документы, ценные вещи, предметы первой необходимости, электробытовую технику. В ближайшие дни поможем с разбором завалов, дефектовкой повреждений помещения. Далее — ремонт при финансовой поддержке региона», — написал Казаченко.
Как уточнил мэр, вторая квартира несильно повреждена. Подачу отопления в нее возобновили, до конца 3 сентября также должны будут восстановить водоснабжение и электричество. Кроме того, в дом вернули испугавшегося при ночной атаке пса.
Дом оставили под охраной.
О ночной атаке на многоквартирный дом в Березниках, сообщал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, на месте был развернут оперативный штаб. Позже Казаченко сообщал, что дом оцепили. Мэр добавил, что всем нуждающимся предоставлено временное жилье, решается вопрос о выплатах.
