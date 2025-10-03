В Баварии рассмотрят законопроект о праве полиции сбивать дроны

Маркус Зёдер (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Правительство Баварии рассмотрит срочный закон о возможности для правоохранительных органов сбивать неопознанные дроны немедленно при их появлении. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью Bild.

Политик сделал такое заявление после того, как накануне вечером, 2 октября, в районе аэропорта Мюнхена были замечены дроны. С 22:30 движение остановилось, 3000 пассажиров застряли в аэропорту, были вынуждены ночевать на раскладушках или сидя, пишет Bild.

«Инциденты с дронами показывают, насколько велико давление. С этого момента должно действовать правило: сбивать, а не ждать! И делать это последовательно! Наша полиция должна иметь возможность немедленно сбивать дроны», — сказал Зёдер.

Он подчеркнул, что Бавария составляет срочный законопроект, который 7 октября будет рассмотрен в Совете министров. Зёдер также отметил, что закон о безопасности полетов должен быть изменен по всей стране, так как Германия обязана контролировать свое воздушное пространство.

В связи с обнаружением неопознанных дронов у аэропорта в Мюнхене, 17 рейсов не смогли приземлиться, 15 были перенаправлены. На данный момент полиции не удалось установить, кто стоит за полетами беспилотников. В операции, помимо наземных подразделений, участвовали и полицейские вертолеты. Ни БПЛА, ни подозреваемые обнаружены не были.