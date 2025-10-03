Мэр Орска сообщил о работе сил Минобороны в городе
В Орске в Оренбургской области объявили опасность БПЛА, работают силы Минобороны России, сообщает мэр Артем Воробьев в своем телеграм-канале.
«Опасность атаки БПЛА на территории нашего города <...> В настоящий момент работают силы министерства обороны», — написал Воробьев.
Материал дополняется
