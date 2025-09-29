На экс-ведущую «Эха» Ларину завели дело за нарушение правил для иноагента
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбуждено в отношении журналистки, экс-ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной (Минюст признал ее иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.
Ларина в сообщении обозначена как Оксана Баршева. Это настоящее имя журналистки, в перечне иноагентов Минюста она значится под обоими.
Бывшей ведущей вменяют ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иноагента), ей грозит до двух лет лишения свободы. Возбуждение дела по этой статье возможно, если человек дважды привлекался за аналогичное правонарушение в течение года по административной статье.
По версии следствия, «не позднее марта 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента» Ларина не представила в уполномоченный орган информацию, которую должна была направить в соответствии с законодательством.
Следствие изучает возможность объявления Лариной в розыск. Как подчеркнули в СК, журналистка находится за границей.
Ларину перед возбуждением против нее уголовного дела штрафовали за нарушение требований к иноагентам шесть раз, следует из материалов Мосгорсуда. Все протоколы были составлены по статье 19.34 КоАП. Четыре штрафа были назначены за отсутствие плашки иноагента в ее телеграм-канале, еще два — за отказ предоставить обязательную отчетность.
Ларина попала в список иноагентов Минюста в сентябре 2023 года. На тот момент она уже не жила в России: в 2017 году бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в список иноагентов Минюста) сообщил, что эвакуирует Ларину из России. Такое решение он принял после нападения на другую ведущую «Эха Москвы» — Татьяну Фельгенгауэр (признана Минюстом иноагентом).
