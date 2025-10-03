WP узнала о рекомендации не увольнять чиновников во время шатдауна в США

Высокопоставленные федеральные чиновники в США в частном порядке рекомендовали нескольким агентствам воздержаться от увольнений сотрудников во время правительственного шатдауна, сообщает The Washginton Post (WP) со ссылкой на источники.

Они предупредили, что увольнение из правительственных структур из-за шатдауна может нарушить федеральный закон о бюджетных ассигнованиях. Чиновники также предостерегли, что увольнения могут стать причиной для судебных исков, согласно положениям законов, на которые на этой неделе ссылались представители профсоюзов, опасаясь массовых сокращений.

Так, один из законов запрещает федеральному правительству распоряжаться или расходовать любые деньги, не ассигнованные Конгрессом. Он также запрещает нести новые расходы во время шатдауна. Как пишет WP, некоторые федеральные чиновники пришли к выводу, что этот запрет может распространяться на виды выходных пособий, которые выплачиваются при увольнении.

Президент США Дональд Трамп и директор административно-бюджетного управления США Рассел Воут ранее заявляли, что во время шатдауна правительства произойдут массовые увольнения. Как рассказал WP источник в Белом доме, сокращения могут затронуть около 16 тыс. человек.

Федеральное правительство США приостановило работу в ночь на 1 октября по восточному времени (07:01 мск).

Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования здравоохранения, они не смогли согласовать бюджет на новый год. На время шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство государственных служащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, сотрудники экстренных служб будут работать без зарплаты.

В вынужденный отпуск временно ушли около 750 тыс. федеральных служащих, также оказались полностью закрыты несколько агентств, включая Министерство образования, Министерство торговли, Министерство труда и Государственный департамент. Продолжили работу те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены).