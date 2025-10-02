 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Астрахани и Саратова ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Ограничения на полеты введены в аэропортах Астрахани и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Об ограничениях Кореняко сообщил в 05:06 мск.

В аэропорту Волгограда приостановили полеты
Политика

Ранее в ночь на 2 октября работу ограничил аэропорт Волгограда, запрет на полеты продолжает действовать. Как правило, подобные меры вводятся на фоне угрозы атак беспилотников.

Также план «Ковер» был введен в действие в Пензенской области. Об отражении атак дронов сообщили губернаторы Воронежской и Ростовской областей.

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Саратов Астрахань беспилотники
