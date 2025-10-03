В Днепре, Одессе и Полтаве прогремели взрывы
В Днепре и Полтаве прозвучали взрывы, сообщает «Суспiльне».
О звуках взрывов также сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе. Он призывал жителей города оставаться в укрытиях.
В 00:51 мск в Киеве вновь объявили воздушную тревогу. В 01:44 мск Киевская городская военная администрация в телеграм-канале также сообщила о работе ПВО в городе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов