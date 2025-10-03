 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Днепре, Одессе и Полтаве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Днепре и Полтаве прозвучали взрывы, сообщает «Суспiльне».

О звуках взрывов также сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе. Он призывал жителей города оставаться в укрытиях.

В 00:51 мск в Киеве вновь объявили воздушную тревогу. В 01:44 мск Киевская городская военная администрация в телеграм-канале также сообщила о работе ПВО в городе.

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Днепр Одесса Полтава Киев Военная операция на Украине Украина
