Военная операция на Украине⁠,
0

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. «В городе раздался взрыв!» — написал он.

По словам главы города, под удар попали в том числе Киевский район Харькова и пригород.

Накануне вечером Терехов сообщил о воздушной тревоге, а также о еще нескольких ударах по Холодногорскому району.

В ночь на 28 сентября о взрывах в Киеве сообщили «РБК Украина» и «24 канал». После этого город оказался частично обесточен.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

