Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. «В городе раздался взрыв!» — написал он.
По словам главы города, под удар попали в том числе Киевский район Харькова и пригород.
Накануне вечером Терехов сообщил о воздушной тревоге, а также о еще нескольких ударах по Холодногорскому району.
В ночь на 28 сентября о взрывах в Киеве сообщили «РБК Украина» и «24 канал». После этого город оказался частично обесточен.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
