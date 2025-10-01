Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. «В городе раздался взрыв!» — написал он.

По словам главы города, под удар попали в том числе Киевский район Харькова и пригород.

Накануне вечером Терехов сообщил о воздушной тревоге, а также о еще нескольких ударах по Холодногорскому району.

В ночь на 28 сентября о взрывах в Киеве сообщили «РБК Украина» и «24 канал». После этого город оказался частично обесточен.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.