Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
В Киеве работают средства ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.
«На левом берегу столицы работают силы ПВО <...>, — написал он. — Находитесь в укрытиях».
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, в 23:06 мск «Суспiльне» сообщило об ее отмене.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
1 октября Киевская областная военная администрация (ОВА) сообщала о работе ПВО над регионом. В тот же день мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о взрывах в городе.
