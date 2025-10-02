 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве работают средства ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

«На левом берегу столицы работают силы ПВО <...>, — написал он. — Находитесь в укрытиях».

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, в 23:06 мск «Суспiльне» сообщило об ее отмене.

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

1 октября Киевская областная военная администрация (ОВА) сообщала о работе ПВО над регионом. В тот же день мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о взрывах в городе.

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Виталий Кличко Киев ПВО Украина
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Путин встретился с президентом Республики Сербской Политика, 02 окт, 23:56
Reuters назвал маловероятными поставки Украине ракет Tomahawk Политика, 02 окт, 23:43
Путин пообещал ответ, если другие страны проведут ядерные испытания Политика, 02 окт, 23:41
Над Черным морем и Крымом сбили три дрона Политика, 02 окт, 23:37
Во Внуково задержали иностранца, обвиняемого в торговле людьми на органы Общество, 02 окт, 23:32
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 02 окт, 23:24
Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве Политика, 02 окт, 23:24
«Рома» не реализовала три пенальти и упустила ничью в матче Лиги Европы Спорт, 02 окт, 23:13
В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки дронов Политика, 02 окт, 23:02
Путин отметил сходство в политике Макрона и Наполеона Политика, 02 окт, 22:59
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов Политика, 02 окт, 22:45
Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по ЗАЭС Политика, 02 окт, 22:36
Путин процитировал строчку из гимна США в разговоре о погибшем американце Политика, 02 окт, 22:17
Путин допустил появление у России нового гиперзвукового оружия Политика, 02 окт, 22:12