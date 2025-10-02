Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

В Киеве работают средства ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

«На левом берегу столицы работают силы ПВО <...>, — написал он. — Находитесь в укрытиях».

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, в 23:06 мск «Суспiльне» сообщило об ее отмене.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

1 октября Киевская областная военная администрация (ОВА) сообщала о работе ПВО над регионом. В тот же день мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о взрывах в городе.