Турция продолжит импорт природного газа из России
Турция продолжит закупки природного газа у России, несмотря на призыв США отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом сообщил глава Минэнерго Алпарслан Байрактар в интервью CNN Türk.
«Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. У нас есть соглашения с Россией. Мы приближаемся к зимнему сезону. Нам нужно получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана», — сказал он.
Президент США Дональд Трамп 25 сентября на встрече в Вашингтоне со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом потребовал от Турции прекратить закупать российскую нефть и газ.
«Самое лучшее, что он [Эрдоган] может сделать, — это не покупать нефть и газ у России. Если бы он так поступил, это было бы лучшим решением», — заявил тогда Трамп.
Трамп добавил, что, по его мнению, Эрдоган пользуется уважением как у президента России Владимира Путина, так и у президента Украины Владимира Зеленского, что означает, что он может «оказать большое влияние» на конфликт, «если захочет».
До этого Трамп требовал прекратить импорт российской нефти от стран Евросоюза и Индии. В августе президент США ввел 25-процентные пошлины против Индии из-за покупки нефти у России. Общий размер пошлин для Нью-Дели составил 50%.
В Кремле отмечали, что Россия считает незаконными требования США к другим странам прекратить импорт российской нефти, и называли такие заявления «фактически угрозами».
