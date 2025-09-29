 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Эрдоган заявил о важности диверсификации Турцией поставок энергии

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Турция убедилась в правильности своей политики по диверсификации источников энергии, глядя на проблемы, с которыми столкнулась Европа после начала российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, трансляция шла на YouTube.

«Идем по пути диверсификации источников. У нас есть лишь одна цель — бесперебойно, надежно и без сбоев удовлетворить растущий энергетический спрос Турции», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что заключенный с США меморандум в области природного газа и ядерной энергии является стратегически важным шагом, Турция рассматривает США как важного партнера. Эрдоган также отметил, что благодаря заключенным соглашениям с различными поставщиками Анкара смогла обеспечить бесперебойную работу промышленности, а также комфорт для граждан в зимних условиях.

Несколькими днями ранее, 25 сентября, Трамп потребовал от Турции прекратить закупать российскую нефть. В тот день США и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества.

США позволят Турции купить истребители F-35 после исполнения просьбы
Политика
Истребитель F-35

Ранее 11 сентября турецкая государственная компания Botas заключила контракт на поставки СПГ с британской BP, а также соглашение с итальянской Eni на поставку 0,5 млрд м3 СПГ в год.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
