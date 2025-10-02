Россия вернула 20 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной

В ходе обмена военнопленными в Россию с подконтрольных Украине территорий вернулись 20 гражданских лиц, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Как рассказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, Россия также передала украинской стороне 20 гражданских.

Обмен проходил в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле. Также Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле «185 на 185».

«В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

После этого возвращенных российских военнослужащих и гражданских лиц доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными 24 августа по формуле «146 на 146». Также российской стороне передали восемь жителей Курской области, находившихся с февраля 2025 года на территории украинского города Сумы. 18 сентября стороны обменялись телами погибших — Россия вернула останки 1 тыс. человек, Украина — 24.

Договоренности об обмене военнопленными и телами погибших были достигнуты по итогам переговоров представителей России и Украины в Стамбуле.

На данный момент стороны провели три раунда переговоров: 16 мая, 2 июня и 23 июля. После первого раунда Россия и Украина согласились провести обмен пленными «1000 на 1000», на второй по счету встрече стороны обсудили план еще одного крупного обмена и пообещали выдать друг другу тела погибших. Третий раунд переговоров позволил Москве и Киеву договориться о возвращении не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны.