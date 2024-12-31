Зеленский сменил главу военной администрации Киева
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко с занимаемой должности, об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте главы государства.
«Уволить генерал-полковника Попко Сергея Николаевича с должности начальника Киевской городской военной администрации», — сказано в документе.
Другим указом украинский президент назначил на этот пост Тимура Ткаченко.
Оба документа подписаны в один день — 31 декабря.
Попко занимал должность главы военной администрации Киева с октября 2022 года.
Тимуру Ткаченко 35 лет. Он родился 18 августа 1989 года в Киеве. В 2013 году окончил Киевский национальный университет (КНУ) им. Тараса Шевченко по специальности «международная экономика» и получил квалификацию магистра экономики. В 2019 году выпустился из того же вуза, получив диплом по специальности «правоведение» и квалификацию юриста.
Ткаченко — член наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности, экс-директор департамента территориального контроля города Киева. С сентября 2024-го работал заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
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