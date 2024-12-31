Зеленский сменил главу военной администрации Киева

Зеленский снял с должности Сергея Попко и назначил на его место Тимура Ткаченко. Попко возглавлял киевскую администрацию с октября 2022 года

Тимур Ткаченко (Фото: из личного архива Тимура Ткаченко)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко с занимаемой должности, об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте главы государства.

«Уволить генерал-полковника Попко Сергея Николаевича с должности начальника Киевской городской военной администрации», — сказано в документе.

Другим указом украинский президент назначил на этот пост Тимура Ткаченко.

Оба документа подписаны в один день — 31 декабря.

Попко занимал должность главы военной администрации Киева с октября 2022 года.

Тимуру Ткаченко 35 лет. Он родился 18 августа 1989 года в Киеве. В 2013 году окончил Киевский национальный университет (КНУ) им. Тараса Шевченко по специальности «международная экономика» и получил квалификацию магистра экономики. В 2019 году выпустился из того же вуза, получив диплом по специальности «правоведение» и квалификацию юриста.

Ткаченко — член наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности, экс-директор департамента территориального контроля города Киева. С сентября 2024-го работал заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.