Политика
0

Путин встретился с президентом Республики Сербской

Президент России Владимир Путин по окончании заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» встретился с президентом Республики Сербской (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, сообщает сайт Кремля.

«Знаю, что ситуация в вашей стране, в регионе непростая, можно сказать, сложная. И, конечно, мне было бы очень интересно услышать Ваши оценки, — сказал Путин.

Кроме того, российский президент поздравил Додика с Днем сербского единства, который отмечался 15 сентября.

В свою очередь, Додик заявил, что «очень рад быть в России» и иметь возможность обсудить двусторонние отношения, которые он охарактеризовал как «хорошие, стабильные и стратегические».

Додик пригрозил объявить независимость Республики Сербской
Политика
Милорад Додик

В начале апреля Путин встретился с Додиком в Кремле. Также президент Республики Сербской приезжал в Москву в мае и участвовал в праздновании 80-летия Победы.

В конце февраля суд в Сараево приговорил Додика к году тюрьмы и запретил ему заниматься политикой в течение шести лет. Политика признали виновным в игнорировании решений Конституционного суда и верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Додик отказался покидать должность, не признает решения Шмидта и требует отстранить его.

Государство Босния и Герцеговина состоит из двух основных частей: Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория Республики Сербской разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который является самоуправляемым и считается одновременно частью Республики и Федерации.

Боснию и Герцеговину возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента — от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.

