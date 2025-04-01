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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Республики Сербской (государственное образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, сообщает пресс-служба Кремля.

С российской стороны во встрече также участвовал помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны республики во встрече участвовали министр научно-технологического развития и высшего образования Желько Будимир и глава представительства в России Душко Перович.



Додик приехал в Москву 31 марта. Он сообщил, что снова посетит Россию 9 мая по приглашению Путина и будет участвовать в праздновании 80-летия Победы.



В октябре 2024 года Додик участвовал в саммите БРИКС в Казани.



Государство Босния и Герцеговина состоит из двух основных частей: Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территория Республики Сербской разделена на две части (северную и восточную) округом Брчко, который является самоуправляемым и считается одновременно частью Республики и Федерации.

Боснию и Герцеговину возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента — от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.