В Киевской области сообщили о работе ПВО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщила в телеграм-канале Киевская областная военная администрация (ОВА).

Жителям посоветовали находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги и соблюдать «информационную тишину».

Ранее ОВА сообщила о действии сигналов воздушной тревоги в Бунчанском районе к западу от Киева и Вышгородском на севере области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, по его словам, под удар попали в том числе Киевский и Салтовский районы Харькова и пригород.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.