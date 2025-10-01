В Киевской области сообщили о работе ПВО
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщила в телеграм-канале Киевская областная военная администрация (ОВА).
Жителям посоветовали находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги и соблюдать «информационную тишину».
Ранее ОВА сообщила о действии сигналов воздушной тревоги в Бунчанском районе к западу от Киева и Вышгородском на севере области.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, по его словам, под удар попали в том числе Киевский и Салтовский районы Харькова и пригород.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
