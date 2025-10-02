Во Внуково задержали иностранца, обвиняемого в торговле людьми на органы
В аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали депортированного из Турции иностранца, который разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинению в торговле людьми с целью изъятия их органов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Был организован международный розыск фигуранта. В ходе взаимодействия с зарубежными партнерами по каналам Интерпола было установлено его местонахождение на территории Турции», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2006 по 2008 год фигурант являлся членом транснациональной организованной группы, которая занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и дальнейшего их использования в теневой трансплантологии.
Обвиняемый вместе с сообщниками убедили несколько россиян прибыть в Косово и за денежную компенсацию согласиться на операцию по изъятию почек. Как отметила Волк, в результате операции в одной из частных медицинских клиник города Приштины донорам были причинены тяжкие телесные повреждения.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 127.1 УК (торговля людьми).
В конце февраля в Московской области полиция задержала четырех подозреваемых в торговле новорожденным. По данным следствия, супружеская пара вышла на беременную, которая нелегально находилась на территории России, и договорилась с ней о продаже будущего ребенка. Затем супруги нашли частный медицинский центр, где врач согласилась за денежное вознаграждение помочь с родами и оформлением ребенка по паспортам супругов.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов