Общество⁠,
0

Во Внуково задержали иностранца, обвиняемого в торговле людьми на органы

В аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали депортированного из Турции иностранца, который разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинению в торговле людьми с целью изъятия их органов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Был организован международный розыск фигуранта. В ходе взаимодействия с зарубежными партнерами по каналам Интерпола было установлено его местонахождение на территории Турции», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2006 по 2008 год фигурант являлся членом транснациональной организованной группы, которая занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и дальнейшего их использования в теневой трансплантологии.

Обвиняемый вместе с сообщниками убедили несколько россиян прибыть в Косово и за денежную компенсацию согласиться на операцию по изъятию почек. Как отметила Волк, в результате операции в одной из частных медицинских клиник города Приштины донорам были причинены тяжкие телесные повреждения.

В Аргентине отпустили почти всех россиян из дела о торговле людьми
Общество
Фото:Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 127.1 УК (торговля людьми).

В конце февраля в Московской области полиция задержала четырех подозреваемых в торговле новорожденным. По данным следствия, супружеская пара вышла на беременную, которая нелегально находилась на территории России, и договорилась с ней о продаже будущего ребенка. Затем супруги нашли частный медицинский центр, где врач согласилась за денежное вознаграждение помочь с родами и оформлением ребенка по паспортам супругов.

