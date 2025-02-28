В Подмосковье полиция задержала четырех подозреваемых в торговле детьми

Оперативники в Московской области задержали четырех подозреваемых в торговле новорожденным. Речь идет о супружеской паре, сотруднице частного медицинского центра и матери младенца, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в феврале 2025 года супруги вышли на беременную, которая нелегально находилась на территории России, и договорились с ней о продаже будущего ребенка. Затем пара нашла в Щелково частный медицинский центр, где врач согласилась за денежное вознаграждение помочь с родами и оформлением ребенка по паспортам супругов. Ей пообещали 150 тыс. руб., уточнили в СК.

Врач дала роженице препарат, спровоцировавший преждевременные роды, и вызвала скорую помощь. Медикам она сообщила ложные данные о пациентке. Роженицу поместили в перинатальный центр, и там она под паспортными данными покупательницы родила мальчика.

Ребенка передали супругам 18 февраля при выписке из больницы, тогда же роженице перевели на карту обещанное денежное вознаграждение.

После передачи младенца всех злоумышленников задержали сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Новорожденный сейчас находится в больнице.

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