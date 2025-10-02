Путин процитировал строчку из гимна США в разговоре о погибшем американце
Во время беседы о служившем в Вооруженных силах (ВС) России и посмертно награжденном орденом Мужества сыне замдиректора ЦРУ США Джулиан Галлины Майкле Глоссе российский президент Владимир Путин процитировал строчку из гимна США о храбрых американцах. Разговор об американском военном, воевавшем на стороне России, состоялся на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Как там в гимне [США] поется? США — страна храбрых. Вот он храбрый человек», — рассказал Путин.
В тексте гимна Соединенных Штатов есть следующие строчки:
And the star-spangled banner in triumph shall wave Over the land of the free and the home of the brave.
В переводе на русский язык это звучит как:
И усыпанное звездами полотнище триумфально будет реять Над землей свободных и домом храбрых.
Глава государства подчеркнул, что Глосс воевал достойно и несмотря на то, что был американцем, воевал как русский солдат.
В августе спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал семье сотрудницы ЦРУ Джулиан Галлины орден Мужества, который Путин вручил ему во время визита в Москву. Награда предназначалась в память о сыне женщины, который погиб в 2024 году, сражаясь в зоне спецоперации на стороне России.
По данным CBS News, 21-летний Глосс погиб в апреле 2024 года на территории ДНР от обильной кровопотери при спасении раненого сослуживца. Ранее он страдал психическим заболеванием, летом 2023 года путешествовал по странам Европы, а осенью того же года, не уведомив семью, вступил в армию России. В зону спецоперации Глосс попал в декабре.
Как отметили источники CBS, признаков вербовки Глосса властями России выявлено не было. При репатриации тела Глосса в Кремле не были осведомлены о его родственных связях.
В ЦРУ подтвердили, что семья Глосса пережила «невообразимую личную трагедию» и попросила уважать их право на частную жизнь.
