Путин процитировал строчку из гимна США в разговоре о погибшем американце

Майкл Глосс (Фото: michael.gloss.39 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Во время беседы о служившем в Вооруженных силах (ВС) России и посмертно награжденном орденом Мужества сыне замдиректора ЦРУ США Джулиан Галлины Майкле Глоссе российский президент Владимир Путин процитировал строчку из гимна США о храбрых американцах. Разговор об американском военном, воевавшем на стороне России, состоялся на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Как там в гимне [США] поется? США — страна храбрых. Вот он храбрый человек», — рассказал Путин.

В тексте гимна Соединенных Штатов есть следующие строчки: And the star-spangled banner in triumph shall wave Over the land of the free and the home of the brave. В переводе на русский язык это звучит как: И усыпанное звездами полотнище триумфально будет реять Над землей свободных и домом храбрых.

Глава государства подчеркнул, что Глосс воевал достойно и несмотря на то, что был американцем, воевал как русский солдат.

В августе спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал семье сотрудницы ЦРУ Джулиан Галлины орден Мужества, который Путин вручил ему во время визита в Москву. Награда предназначалась в память о сыне женщины, который погиб в 2024 году, сражаясь в зоне спецоперации на стороне России.

По данным CBS News, 21-летний Глосс погиб в апреле 2024 года на территории ДНР от обильной кровопотери при спасении раненого сослуживца. Ранее он страдал психическим заболеванием, летом 2023 года путешествовал по странам Европы, а осенью того же года, не уведомив семью, вступил в армию России. В зону спецоперации Глосс попал в декабре.

Как отметили источники CBS, признаков вербовки Глосса властями России выявлено не было. При репатриации тела Глосса в Кремле не были осведомлены о его родственных связях.

В ЦРУ подтвердили, что семья Глосса пережила «невообразимую личную трагедию» и попросила уважать их право на частную жизнь.