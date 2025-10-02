 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Форум «Валдай»⁠,
0

Путин процитировал строчку из гимна США в разговоре о погибшем американце

Сюжет
Форум «Валдай»
Майкл&nbsp;Глосс
Майкл Глосс (Фото: michael.gloss.39 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Во время беседы о служившем в Вооруженных силах (ВС) России и посмертно награжденном орденом Мужества сыне замдиректора ЦРУ США Джулиан Галлины Майкле Глоссе российский президент Владимир Путин процитировал строчку из гимна США о храбрых американцах. Разговор об американском военном, воевавшем на стороне России, состоялся на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Как там в гимне [США] поется? США — страна храбрых. Вот он храбрый человек», — рассказал Путин.

В тексте гимна Соединенных Штатов есть следующие строчки:

And the star-spangled banner in triumph shall wave Over the land of the free and the home of the brave.

В переводе на русский язык это звучит как:

И усыпанное звездами полотнище триумфально будет реять Над землей свободных и домом храбрых.

Глава государства подчеркнул, что Глосс воевал достойно и несмотря на то, что был американцем, воевал как русский солдат.

Теплинский заявил, что сын замдиректора ЦРУ погиб в Донбассе как герой
Общество
Майкл Глосс

В августе спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал семье сотрудницы ЦРУ Джулиан Галлины орден Мужества, который Путин вручил ему во время визита в Москву. Награда предназначалась в память о сыне женщины, который погиб в 2024 году, сражаясь в зоне спецоперации на стороне России.

По данным CBS News, 21-летний Глосс погиб в апреле 2024 года на территории ДНР от обильной кровопотери при спасении раненого сослуживца. Ранее он страдал психическим заболеванием, летом 2023 года путешествовал по странам Европы, а осенью того же года, не уведомив семью, вступил в армию России. В зону спецоперации Глосс попал в декабре.

Как отметили источники CBS, признаков вербовки Глосса властями России выявлено не было. При репатриации тела Глосса в Кремле не были осведомлены о его родственных связях.

В ЦРУ подтвердили, что семья Глосса пережила «невообразимую личную трагедию» и попросила уважать их право на частную жизнь.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин гимн США «Валдай»
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин прокомментировал инциденты с дронами в Европе
Политика
Путин выразил соболезнования из-за убийства Чарли Кирка
Политика
Путин назвал Трампа «комфортным собеседником»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Путин допустил зеркальный ответ на атаки Украины по ЗАЭС Политика, 22:36
Путин процитировал строчку из гимна США в разговоре о погибшем американце Политика, 22:17
Путин допустил появление у России нового гиперзвукового оружия Политика, 22:12
«Динамо» дважды пропустило за 1,5 минуты до сирены, но победило «Трактор» Спорт, 22:11
Путин по ошибке назвал себя директором ЦРУ Политика, 22:09
Путин объяснил необходимость повышения НДС Экономика, 22:03
Фокус на действующих клиентах: эксперты назвали новые тренды продвижения Отрасли, 21:53
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин назвал Моди другом и надежным партнером Политика, 21:53
Путин прокомментировал инциденты с дронами в Европе Политика, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Махачкалинское «Динамо» выиграло пятый матч подряд в Кубке России Спорт, 21:41
Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО Политика, 21:34
Худшая команда КХЛ прервала девятиматчевую серию поражений Спорт, 21:31
Путин выразил соболезнования из-за убийства Чарли Кирка Политика, 21:25