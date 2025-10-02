Путин заявил, что погибший сын замглавы ЦРУ воевал достойно
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о подвиге сына замглавы ЦРУ Майкла Глосса в зоне спецоперации.
По словам Путина, он узнал об этой истории, когда поступил проект приказа о награждении Глосса орденом Мужества. Президент добавил, что мать Глосса является действующим замдиректором ЦРУ, а отец — ветеран ВМС и глава одной из крупнейших компаний-подрядчиков Пентагона.
«Воевал достойно. Получил тяжелое ранение и вместе с другим своим товарищем, с русским, третий товарищ их вытащил, получил 25% ожогов тела. И вот этот молодой парень сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил дрон, сбросил мину и оба погибли», — рассказал президент.
В августе спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал семье сотрудницы ЦРУ Джулиан Галлины орден Мужества, который Путин вручил ему во время визита в Москву. Награда предназначалась в память о ее сыне, погибшем в 2024 году на стороне России во время боев на Украине.
По данным CBS News, 21-летний Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года на территории ДНР от обильной кровопотери, спасая раненого сослуживца. Ранее он страдал психическим заболеванием, летом 2023 года путешествовал по Европе, а осенью того же года не уведомив родных вступил в российскую армию. В зону спецоперации он попал в декабре.
Источники CBS отметили, что признаков вербовки Глосса российскими властями не выявлено. В Кремле не знали о его родственных связях при репатриации тела.
В ЦРУ подтвердили, что семья Глосса пережила «невообразимую личную трагедию» и попросила уважать их право на частную жизнь.
