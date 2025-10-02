Путин заявил, что у него с Трампом свои отношения
Модератор сессии на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» предложил президенту России Владимиру Путину при встрече с американским коллегой Дональдом Трампом подарить тому бумажную игрушку в виде тигра. Путин отказался, отметив, что и он, и Трамп знают, что друг другу дарить.
«Да нет. У нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить», — отметил Путин.
Республиканец в последнее время неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за того, что не удается урегулировать конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Радио РБК говорил, что Трамп демонстрирует «политическую волю», участвуя в процессе урегулирования.
15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Путин оценил переговоры позитивно, назвав их полезными и обстоятельными.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов