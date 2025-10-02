 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Форум «Валдай»⁠,
0

Путин заявил, что у него с Трампом свои отношения

Сюжет
Форум «Валдай»
Владимир Путин и&nbsp;Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Модератор сессии на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» предложил президенту России Владимиру Путину при встрече с американским коллегой Дональдом Трампом подарить тому бумажную игрушку в виде тигра. Путин отказался, отметив, что и он, и Трамп знают, что друг другу дарить.

«Да нет. У нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить», — отметил Путин.

Путин оценил сравнение России с «бумажным тигром»
Политика
Дональд Трамп

Республиканец в последнее время неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за того, что не удается урегулировать конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Радио РБК говорил, что Трамп демонстрирует «политическую волю», участвуя в процессе урегулирования.

15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Путин оценил переговоры позитивно, назвав их полезными и обстоятельными.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Путин увидел «свет в конце тоннеля» в идеях Трампа по Ближнему Востоку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Сфинксов с Египетского моста в Петербурге отправили на реставрацию Общество, 21:02
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Путин ответил на вопрос об авторе идеи встретиться с Трампом на Аляске Политика, 20:59
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 20:58
Путин назвал Трампа «комфортным собеседником» Политика, 20:55
Путин заявил, что у него с Трампом свои отношения Политика, 20:54
Путин заявил, что погибший сын замглавы ЦРУ воевал достойно Политика, 20:49
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
От двух до 12: сколько новых iPhone можно купить по цене 1 кв. м в Москве Недвижимость, 20:48
Бывшего министра Михаила Абызова обвинили в мошенничестве Политика, 20:47
За два часа над Черным морем силы ПВО сбили 11 украинских дронов Политика, 20:41
Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Пушкина Политика, 20:40
Путин раскрыл доходы России от продажи урана в США Экономика, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:32