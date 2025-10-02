Путин заявил, что у него с Трампом свои отношения

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Модератор сессии на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» предложил президенту России Владимиру Путину при встрече с американским коллегой Дональдом Трампом подарить тому бумажную игрушку в виде тигра. Путин отказался, отметив, что и он, и Трамп знают, что друг другу дарить.

«Да нет. У нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить», — отметил Путин.

Республиканец в последнее время неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за того, что не удается урегулировать конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Радио РБК говорил, что Трамп демонстрирует «политическую волю», участвуя в процессе урегулирования.

15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Путин оценил переговоры позитивно, назвав их полезными и обстоятельными.