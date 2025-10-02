Путин назвал судьбу России сложной и насыщенной множеством вызовов
России выпала сложная судьба со множеством вызовов, заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин.
«России выпала очень бурная и трудная судьба. Само формирование российской государственности — это постоянное преодоление колоссальных исторических вызовов», — сказал Путин.
Тема форума «Валдай» в 2025 году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Форум проводится с 2004 года, первым местом его проведения стало озеро Валдай, оттуда и было взято название.
На пленарном заседании форума Путин также заявил, что Россия никогда не проявит слабость, а если кто-то попробует с ней «потягаться», то получит отпор.
Глава государства отметил, что Россия неоднократно доказывала свою способность быстро ответить на угрозу безопасности, миру, спокойствию граждан и суверенитету. Президент подчеркнул, что «не было случая», чтобы такие попытки «не заканчивалось плохо для самого провокатора».
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов