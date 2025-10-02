Путин назвал судьбу России сложной и насыщенной множеством вызовов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

России выпала сложная судьба со множеством вызовов, заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин.

«России выпала очень бурная и трудная судьба. Само формирование российской государственности — это постоянное преодоление колоссальных исторических вызовов», — сказал Путин.

Тема форума «Валдай» в 2025 году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Форум проводится с 2004 года, первым местом его проведения стало озеро Валдай, оттуда и было взято название.

На пленарном заседании форума Путин также заявил, что Россия никогда не проявит слабость, а если кто-то попробует с ней «потягаться», то получит отпор.

Глава государства отметил, что Россия неоднократно доказывала свою способность быстро ответить на угрозу безопасности, миру, спокойствию граждан и суверенитету. Президент подчеркнул, что «не было случая», чтобы такие попытки «не заканчивалось плохо для самого провокатора».