Форум «Валдай»⁠,
0

Путин назвал судьбу России сложной и насыщенной множеством вызовов

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

России выпала сложная судьба со множеством вызовов, заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин.

«России выпала очень бурная и трудная судьба. Само формирование российской государственности — это постоянное преодоление колоссальных исторических вызовов», — сказал Путин.

Тема форума «Валдай» в 2025 году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Форум проводится с 2004 года, первым местом его проведения стало озеро Валдай, оттуда и было взято название.

Выступление Путина на форуме «Валдай». Трансляция
На пленарном заседании форума Путин также заявил, что Россия никогда не проявит слабость, а если кто-то попробует с ней «потягаться», то получит отпор.

Глава государства отметил, что Россия неоднократно доказывала свою способность быстро ответить на угрозу безопасности, миру, спокойствию граждан и суверенитету. Президент подчеркнул, что «не было случая», чтобы такие попытки «не заканчивалось плохо для самого провокатора».

Плугина Ирина
Владимир Путин «Валдай» Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
