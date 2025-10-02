 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Москалькова сообщила подробности о 20 возвращенных в Россию гражданских

Сюжет
Военная операция на Украине

Video

Россия вернула на родину с подконтрольных Украине территорий 20 своих граждан в результате сложных и напряженных переговоров, сообщила федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москвалькова.

По данным Минобороны, в рамках состоявшегося 2 октября на границе Украины и Белоруссии обмена пленными российской стороне, помимо 20 гражданских лиц, передали также 185 военнослужащих. Украина тоже получила 20 гражданских и 185 военных. Обмен проходил в соответствии с договоренностями России и Украины, достигнутыми 23 июля в Стамбуле.

Хинштейн сообщил о возвращении домой при обмене пленными 10 курян
Политика

«Удалось вернуть на родную землю 10 жителей Суджанского района Курской области, а также 10 граждан Российской Федерации, удерживавшихся в специализированных учреждениях на территории Украины», — написала Москалькова в своем телеграм-канале. По ее словам, многие из них «пережили угрозы, давление, изоляцию, но не сломались».

«С возвращением, дорогие земляки!» — добавила омбудсмен.

Она поблагодарила президента России Владимира Путина, МИД, ФСБ, Минобороны, главу Курской области Александра Хинштейна, а также «белорусскую сторону».

Москалькова сообщила подробности о 20 возвращенных в Россию гражданских

