Минпромторг объяснил включение «УАЗ» в перечень машин для работы в такси
Включение автомобилей «УАЗ» в список подходящих для работы в такси машин не обязывает к их приобретению, решение о выборе марок и моделей автомобилей останется на стороне компаний-перевозчиков. Об этом сообщил Минпромторг, передает ТАСС.
«Автомобили под брендом «УАЗ» были включены в список на основании того, что модели подходят под требования. Решение о выборе марок и моделей в рамках списка находится на стороне компаний-перевозчиков», — заявили в ведомстве.
В среду, 1 октября, Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которые смогут использоваться для работы в такси после вступления в силу закона о локализации.
Как отметили в ведомстве, под критерии разработчиков законопроекта о локализации попадают более 20 моделей от шести российских брендов.
Список включает в себя такие модели, как Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; «УАЗ Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; «Москвич-3, -3е, -6, -8».
Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и вступит в силу с 1 марта 2026 года. В соответствии с законом в такси должны использоваться автомобили с «высокой долей российских компонентов» или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).
В министерстве пояснили, что первичный перечень был опубликован заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка. Список будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей.
