Таксист сбил работника Шереметьево и снес шлагбаумы

Таксист из Таджикистана на «Киа Оптима» сбил сотрудника паркинга в аэропорту Шереметьево и снес шлагбаумы, перед этим разогнавшись. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Происшествие случилось 18 сентября вечером. Как рассказали в пресс-службе, мужчина отказался оплачивать парковочные услуги, а после подъехал к выезду с парковки. Там находился работник паркинга, который устанавливал конусы. Таксист разогнался и сбил его, а после, продолжив движение, врезался в шлагбаумы и выломал их. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

На северо-западе Москвы на проспекте загорелась машина такси
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Работник аэропорта получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Таксиста смогли задержать, в отношении него возбудили уголовное дело. Выяснилось, что мужчина неоднократно нарушал правила пользования услугами аэропорта.

