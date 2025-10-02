Таксист сбил работника Шереметьево и снес шлагбаумы
Таксист из Таджикистана на «Киа Оптима» сбил сотрудника паркинга в аэропорту Шереметьево и снес шлагбаумы, перед этим разогнавшись. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Происшествие случилось 18 сентября вечером. Как рассказали в пресс-службе, мужчина отказался оплачивать парковочные услуги, а после подъехал к выезду с парковки. Там находился работник паркинга, который устанавливал конусы. Таксист разогнался и сбил его, а после, продолжив движение, врезался в шлагбаумы и выломал их. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
Работник аэропорта получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Таксиста смогли задержать, в отношении него возбудили уголовное дело. Выяснилось, что мужчина неоднократно нарушал правила пользования услугами аэропорта.
