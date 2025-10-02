Преподаватель заявил NYT о крахе системы управления Брюсселя

Фото: DirkVG / Shutterstock

Столица Бельгии и политический центр Евросоюза — Брюссель — оказался в глубоком кризисе из-за фактического краха системы управления, пишет живущий в городе преподаватель Оксфордского университета Антон Йегер. Свое мнение он опубликовал в колонке для The New York Times.

Эта ситуация привела к захламленным мусором улицам, растущему количеству бездомных и разрушению инфраструктуры. Кроме того, город на пороге масштабного финансового кризиса. Ситуацию усугубляет всплеск наркопреступности: только за лето зафиксировано свыше 20 перестрелок.

Йегер отмечает, что Брюссель все чаще сравнивают с французским Марселем, где криминалитет давно подорвал общественную безопасность. В городе, некогда гордившемуся своей автономией и социальной политикой, теперь обсуждают возможность вмешательства федеральных властей и жесткий контроль бюджета.

Преподаватель подчеркивает, что «эксперимент Брюсселя в самоуправлении» приблизился к опасной черте. Йегер напомнил, что город придерживался плюралистического подхода к управлению: он разделен на 19 коммун со своими мэрами и бюрократией. Над ними стояло региональное правительство, состоящее из коалиции фламандских и франкоязычных политиков.

«Долгие годы эта барочно-сложная система работала. На обеих сторонах языкового барьера формировались коалиции, делившие министерские посты. Однако после выборов в июне 2024 года старые правила перестали действовать», — подчеркивает Йегер.

Долгое время во власти доминировали франкофоны, но в последнее время они стали лишь большинством. В итоге политические партии столкнулись с трудностями формирования коалиций. Тем не менее в настоящее время обе стороны ведут переговоры о сокращении расходов Брюсселя на миллиард евро. А правые фламандские националисты в федеральном правительстве разрабатывают масштабную программу реформ, включая ограничение пособий по безработице.

В 2024 году в Брюсселе прошли массовые протесты. Перед выборами в Европарламент туда съехались аграрии из Нидерландов, Польши, Германии и других стран. Недовольство было связано с сокращением налоговых субсидий на фоне роста стоимости электроэнергии. Бельгийский фермеры, в частности, противостояли полиции навозометами.