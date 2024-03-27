Фермеры в Брюсселе выставили навозомет против водомета полиции. Видео

Бельгийские фермеры применили против водомета полиции навозомет. Они добиваются послаблений в торговле и экологических нормах, а также ужесточения правил импорта украинского зерна

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Во вторник прошла новая акция протестов бельгийских фермеров в центре Брюсселя, близ штаб-квартиры Евросоюза. Сотни тракторов перекрыли движение, фермеры бросались овощами, поджигали сено и вываливали навоз на дорогу. Об этом пишет Associаted Press.

В этот день там проходила встреча министров сельского хозяйства и рыболовства стран ЕС.

Демонстранты требовали ослабить бюрократические ограничения, урегулировать несправедливые торговые правила и экологические ограничения, а также принять меры против импорта дешевого зерна с Украины. «Дайте зарабатывать на жизнь своей профессией», — было написано на тракторе, который заблокировал улицу, заваленную навозом, яйцами и картофелем.

Когда протесты переросли в столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Как следует из опубликованных видеозаписей, фермеры ответили струей навоза из цистерны. Один человек был арестован за броски коктейлей Молотова в силовиков, двоих полицейских госпитализировали.