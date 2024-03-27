 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Фермеры в Брюсселе выставили навозомет против водомета полиции. Видео

Фермеры в Брюсселе выставили навозомет против водомета полиции
Бельгийские фермеры применили против водомета полиции навозомет. Они добиваются послаблений в торговле и экологических нормах, а также ужесточения правил импорта украинского зерна

Фермеры в Брюсселе выставили навозомет против водомета полиции. Видео
Video

Во вторник прошла новая акция протестов бельгийских фермеров в центре Брюсселя, близ штаб-квартиры Евросоюза. Сотни тракторов перекрыли движение, фермеры бросались овощами, поджигали сено и вываливали навоз на дорогу. Об этом пишет Associаted Press.

В этот день там проходила встреча министров сельского хозяйства и рыболовства стран ЕС.

Демонстранты требовали ослабить бюрократические ограничения, урегулировать несправедливые торговые правила и экологические ограничения, а также принять меры против импорта дешевого зерна с Украины. «Дайте зарабатывать на жизнь своей профессией», — было написано на тракторе, который заблокировал улицу, заваленную навозом, яйцами и картофелем.

Когда протесты переросли в столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Как следует из опубликованных видеозаписей, фермеры ответили струей навоза из цистерны. Один человек был арестован за броски коктейлей Молотова в силовиков, двоих полицейских госпитализировали.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Бельгия фермеры протесты Брюссель
Материалы по теме
Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной
Политика
Туск не исключил «полного закрытия границ с Украиной» для защиты фермеров
Политика
Почему фермеры заблокировали Брюссель и другие европейские города
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Politico подсчитало, насколько Байден сократил упоминание Украины в речах Политика, 06:32
Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка Финансы, 06:26
«Чайхану» подозреваемого в теракте в «Крокусе» закрыли Общество, 06:21
Байден снова оскорбительно высказался в адрес Путина Политика, 06:02
«РИА Новости» нашло в Твери квартиру фигурантов дела теракта в «Крокусе» Общество, 05:56
NYT рассказала об обидах в Белом доме на Обаму Политика, 05:50
В МИД России сообщили о фейковом видео с Лавровым Политика, 05:32
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Сияйрто назвал слухами сообщения о задержках в строительстве АЭС «Пакш-2» Экономика, 05:12
Фермеры в Брюсселе выставили навозомет против водомета полиции. Видео Общество, 05:10
Вучич предупредил о плохих новостях фразой «как никогда тяжело» Политика, 04:11
Yetkin Report узнал, где жили в Стамбуле обвиняемые в теракте в «Крокусе» Общество, 04:11
Союз ТЦ назвал, как избежать «масштабного кризиса» в креативной индустрии Бизнес, 03:57
Погиб глава организации, участники которой спасли людей в «Крокусе» Общество, 03:37
Крупнейший инвестфонд предрек мировой «пенсионный кризис» Общество, 03:17