Военные ударили по объекту транспорта для предприятий ВПК Украины
Российские военные поразили объект транспортной инфраструктуры для предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также места сборки БПЛА большой дальности, сообщает пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.
Кроме того, военные ударили по складам боеприпасов, местам временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Все пораженные объекты располагались в 138 районах.
В Минобороны подчеркнули, что атаки были нанесены ударными дронами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России.
Ранее утром 2 сентября в оборонном ведомстве сообщили, что военные уничтожили с помощью расчетов реактивных систем залпового огня «Град» укрепления, бронетехнику, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.
