 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал о госпитализации министра с напряженной встречи с Мерцем

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
Патрик Шнайдер
Патрик Шнайдер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр транспорта Германии Патрик Шнайдер был госпитализирован в разгар дебатов на заседании коалиции с канцлером Фридрихом Мерцем. Как пишет Bloomberg, царила «такая напряженная атмосфера», что чиновник потерял сознание.

«Инцидент списали на духоту, но этот момент стал красноречивым символом связанного с канцлером положения», — отмечает агентство.

Спустя почти пять месяцев своего пребывания у власти Мерц «с трудом добивается коалиционного консенсуса по важнейшим вопросам», сказано в статье. В попытке урегулировать ситуацию Мерц собрал свой кабинет министров на двухдневное выездное собрание на вилле «Борзиг» на окраине Берлина. Однако чиновники так и не смогли договориться по ключевым вопросам политики. В итоге Мерц остался без «списка конкретных требований», которые он обещал представить на саммите в Копенгагене.

Мерц вновь заявил об отсутствии мира в Германии
Политика
Фридрих Мерц

Ранее Bloomberg отмечал, что в борьбе за власть Фридрих Мерц конфликтует даже с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, он считает, будто чиновница «захватила» власть в Европейской комиссии, отдавая право Брюсселю в решении кризисов в регионе. При этом сам Мерц хочет, чтобы часть полномочий вернулась Берлину.

Мерц стал канцлером Германии в мае 2025 года. Однако уже в июле опросы показывали, что только 32% немцев довольны работой нового главы правительства. Он обещал вернуть ФРГ ключевую роль в Европе и восстановить национальную экономику.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Фридрих Мерц Германия министр госпитализация
Материалы по теме
Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира
Политика
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Политика
Кремль заявил о «нехороших заявлениях» Мерца в адрес Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Глава СПЧ назвал недопустимой ситуацию, когда дети мигрантов не учатся Общество, 13:21
ЦБ доработал законопроект о реформе борьбы с манипулированием и инсайдом Инвестиции, 13:19
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Хинштейн направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин Политика, 13:13
Сборная мира КХЛ не выступит на Кубке Первого канала Спорт, 13:10
Оператор исключил рост тарифов на вывоз мусора в десять раз Общество, 13:09
Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые за четыре месяца Инвестиции, 13:09
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Полицейские поймали затушивших вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге Политика, 13:05
Зумеры придумали микропенсии: как молодое поколение уходит «на покой» Life, 13:02
Сложность майнинга выросла на 70% за год. Как изменилась добыча биткоина Крипто, 13:01
Stels анонсировал новую линейку техники на дилерской конференции РБК Компании, 13:00
Bloomberg узнал о ссоре Мерца и Орбана из-за Украины на саммите ЕС Политика, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире Технологии и медиа, 12:51