Экс-генерал Попов прибыл в колонию в Московской области

Иван Попов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный за мошенничество и служебный подлог, прибыл в подмосковную колонию для отбытия дальнейшего срока наказания. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.

«Иван Иванович [Попов] в настоящее время в ИК-6, которая находится в Коломне», — сказал Буйновский, подчеркнув, что сейчас Попов находится на карантине.

Попов чувствует себя хорошо, вскоре ему предстоит кассация, отметил адвокат.

Попова этапировали в колонию в Коломне из СИЗО Тамбова 27 сентября. Ранее мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 800 тыс. руб. и лишению воинского звания по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Речь идет о ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса.

Попова также лишили звания генерал-майора.

По версии следствия, в 2023 году Попов вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым организовал хищение 1,7 тыс. т металлопроката стоимостью более 105 млн руб., предназначенного для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Попова задержали в мае 2024 года. Свою вину он не признал, кроме того, Попов просился уйти на военную операцию, но, как сказал его адвокат, Попову «не нашли вакансий» на фронте.