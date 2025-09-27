Бывшего генерала Ивана Попова этапировали в колонию в Подмосковье
Экс-командующего 58-й армией, лишенного звания генерал-майора Ивана Попова этапировали из Тамбова в исправительную колонию Подмосковья для отбывания наказания, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится Коломне», — сказал собеседник агентства.
Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима, штрафу и лишению воинского звания по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге в апреле. Речь идет о ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса.
По версии следствия, в 2023 году Попов вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым организовал хищение 1,7 тыс. т металлопроката стоимостью более 105 млн руб., предназначенного для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
Попов был задержан в мае 2024 года, а с февраля 2025-го содержался в СИЗО. Свою вину он не признал.
Во время процесса бывший командующий просил дать ему возможность вернуться в зону боевых действий; однако, по словам адвоката, Попову «не нашли вакансий» на фронте.
