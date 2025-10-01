 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Десять автомобилей повреждены при атаке дронов в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате атаки ВСУ на поселок Разумное в Белгородской области дроны повредили девять автомобилей, еще одно транспортное средство повреждено в селе Антоновка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Два из них [автомобилей в Разумном] уничтожены огнем в результате падения фрагментов сбитой системой ПВО воздушной цели», — написал губернатор.

Он уточнил, что в результате атаки дронов на область также оказались повреждены жилые дома и некоторые подсобные хозяйства. Так, в селе Нечаевка дрон ударил по частному дому, вследствие чего повреждены кровля, остекление, фасад и забор. Также в городе Валуйки на территории одного из подсобных хозяйств от детонации дрона загорелся ангар с сеном.

Белгородский район подвергся ракетному обстрелу
Политика

В хуторе Лесновка FPV-дрон атаковал частный дом, в результате чего в доме выбиты окна, а также поврежден фасад. В селе Долгое дрон сдетонировал во дворе одного из домовладений — повреждено остекление. А в селе Муром в результате сброса взрывного устройства с беспилотника огонь уничтожил три частных дома. В селе Коновалово в результате атаки дрона выбиты окна частного дома и поврежден забор.

В селе Тишанка в результате атаки дрона повреждены остекление и вход административного здания. В селе Коновалово от удара FPV-дрона повреждены два объекта инфраструктуры.

Ранее Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгородского района. Он уточнил, что в результате никто не пострадал. По словам главы региона, в поселке Разумное из-за прилета боеприпаса загорелись два легковых автомобиля.

В Минобороны отчитались об уничтожении средствами ПВО 12 дронов в период с 13:00 по 17:00 мск 1 октября над территориями Брянской, Курской и Белгородской областей.

