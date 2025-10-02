 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Москвичам пообещали похолодание до конца недели

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве 2 октября ожидается пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Днем термометры покажут около 12 градусов тепла, при этом влажность составит примерно 52%. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2,4 м/с, его порывы могут достигать 6,3 м/с. Атмосферное давление останется в пределах нормы — около 759 мм рт. ст.

До конца недели прогнозируется постепенное снижение температуры. Днем она будет варьироваться от 10 до 13 градусов, а по ночам может опуститься до +4. Вероятность дождей остается крайне низкой. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне от 759 до 761 мм рт. ст., что означает стабильные погодные условия без резких изменений.

