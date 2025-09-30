 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
В Минтрансе назвали возможные сроки появления аэротакси в России

В Минтрансе допустили появление аэротакси в России в ближайшие 10 лет
В ближайшие десять лет аэротакси могут появиться в некоторых городах России при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Об этом сообщили в Минтрансе, передает «РИА Новости».

«Полностью беспилотные пассажирские авиалайнеры — более далекая перспектива, вероятно, поэтапная и на ограниченных маршрутах», — добавили в ведомстве.

Для перехода на полностью беспилотные самолеты нужны дальнейшие достижения в навигации, обнаружении препятствий, изменения нормативной базы и доверие общества к новым технологиям. Также в Минтрансе напомнили, что авиалайнеры давно оснащены системой автопилота, но эта система функционирует под контролем экипажа.

В России уже предпринимались попытки по тестированию аэротакси. В 2022 году такие тесты запретили проводить в Сколково, тогда ФСО не согласовала эти тесты из-за близкого расположения аэропорта Внуково.

ФСО объяснила запрет испытаний аэротакси в «Сколково»
Технологии и медиа
