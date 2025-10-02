Губернатор Калифорнии назвал себя «лидером свободного мира» вместо Трампа
Губернатор Калифорнии член Демократической партии Гэвин Ньюсом объявил себя «лидером свободного мира» на фоне приостановка работы правительства США. Об этом он написал в соцсети X.
«Теперь, когда Вашингтон закрыт, я, Гэвин Ньюсом, стал лидером свободного мира», — говорится в сообщении на странице пресс-службы губернатора.
Ранее так назвала президента США Дональда Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Ньюсом также опубликовал свою политическую программу, в которой пообещал повсеместный доступ к здравоохранению, бесплатное школьное питание, бесплатный уход за детьми и многое другое.
«Яйца будут бесплатными, будут доступны субсидии на использование гелей для волос (только для симпатичных демократов), <...> и больше никаких сборов за билеты», — говорится в посте.
Работа правительства США была приостановлена 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.
На период шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.
В бюджетном управлении конгресса посчитали, что в случае приостановки финансирования правительства в 2026 году около 750 тыс. сотрудников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, что приведет к потерям в оплате труда в размере $400 млн в день.
