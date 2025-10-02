 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
Губернатор Калифорнии назвал себя «лидером свободного мира» вместо Трампа

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал себя «лидером свободного мира»
Возвращение Трампа в Белый дом
Губернатор Калифорнии член Демократической партии Гэвин Ньюсом объявил себя «лидером свободного мира» на фоне приостановка работы правительства США. Об этом он написал в соцсети X.

«Теперь, когда Вашингтон закрыт, я, Гэвин Ньюсом, стал лидером свободного мира», — говорится в сообщении на странице пресс-службы губернатора.

Ранее так назвала президента США Дональда Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ньюсом также опубликовал свою политическую программу, в которой пообещал повсеместный доступ к здравоохранению, бесплатное школьное питание, бесплатный уход за детьми и многое другое.

«Яйца будут бесплатными, будут доступны субсидии на использование гелей для волос (только для симпатичных демократов), <...> и больше никаких сборов за билеты», — говорится в посте.

Рубио назвал шатдаун угрозой нацбезопасности США
Политика

Работа правительства США была приостановлена 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.

На период шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.

В бюджетном управлении конгресса посчитали, что в случае приостановки финансирования правительства в 2026 году около 750 тыс. сотрудников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, что приведет к потерям в оплате труда в размере $400 млн в день.

