Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Рубио назвал шатдаун угрозой нацбезопасности США

Рубио: приостановка работы правительства ослабляет США на мировой арене
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Приостановка работы правительства (шатдаун) ослабляет США на мировой арене и ставит национальную безопасность страны под угрозу, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X.

"Демократы в Конгрессе приняли решение приостановить работу правительства. Их действия, продиктованные интересами партии, подрывают позиции Америки на мировой арене и угрожают национальной безопасности", — написал он.

В связи с шатдауном администрация Трампа заранее поручила федеральным агентствам подготовить планы массовых увольнений. О планах сократить госаппарат также сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Некоторые люди будут уволены», — сказал он на брифинге.

В бюджетном управлении конгресса посчитали, что в случае приостановки финансирования правительства в 2026 году около 750 тыс. сотрудников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, что приведет к потерям в оплате труда в размере $400 млн в день.

История самых длинных и коротких шатдаунов в США. Инфографика
Политика
Военнослужащие Национальной гвардии на фоне&nbsp;Капитолия&nbsp;в первый день частичного прекращения работы правительства в Вашингтоне,&nbsp;США, 1 октября 2025 года

Работа правительства США была приостановлена 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.

На период шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.

