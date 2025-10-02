Рубио назвал шатдаун угрозой нацбезопасности США

Приостановка работы правительства (шатдаун) ослабляет США на мировой арене и ставит национальную безопасность страны под угрозу, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X.

"Демократы в Конгрессе приняли решение приостановить работу правительства. Их действия, продиктованные интересами партии, подрывают позиции Америки на мировой арене и угрожают национальной безопасности", — написал он.

В связи с шатдауном администрация Трампа заранее поручила федеральным агентствам подготовить планы массовых увольнений. О планах сократить госаппарат также сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. «Некоторые люди будут уволены», — сказал он на брифинге.

В бюджетном управлении конгресса посчитали, что в случае приостановки финансирования правительства в 2026 году около 750 тыс. сотрудников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, что приведет к потерям в оплате труда в размере $400 млн в день.

Работа правительства США была приостановлена 1 октября в 0:01 по восточному времени (7:01 мск) — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.

На период шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.