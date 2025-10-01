За четыре часа средства ПВО России сбили 12 дронов
С 13:00 по 17:00 мск силы российской ПВО уничтожили 12 беспилотников над территориями Брянской, Курской и Белгородской областей, сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего БПЛА перехватили в небе над Брянской областью — семь. Четыре беспилотника сбили над Курской областью, а один — над Белгородской.
Ранее о ракетном обстреле Белгородского района сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате никто не пострадал. По словам главы региона, в поселке Разумное из-за прилета боеприпаса загорелись два легковых автомобиля.
За ночь на 1 октября силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников. По восемь дронов уничтожили над Белгородской и Ростовской областями, еще три — над Саратовской и один — над Воронежской областью.
