Общество⁠,
0

Умерла британский приматолог Джейн Гудолл

Британский приматолог, этолог и ученая Джейн Гудолл умерла в возрасте 91 года, сообщили в основанном ею институте Гудолл.

Cмерть наступила по естественным причинам.

Приматолог родилась в 1934 году в Лондоне. В 1965 году она защитила докторскую диссертацию в Кембриджском университете, хоть и не имела степени бакалавра. 

Гудолл с детства увлекалась животными, в 1960 году она начала экспедицию в заповедник Гомбе в Танзании, где провела десятилетия, наблюдая за дикими шимпанзе в естественной среде обитания. Она опубликовала множество исследований, в которых показала, что шимпанзе используют орудия, обладают индивидуальными характерами, эмоциональной глубиной и сложной социальной организацией, ранее приписываемой только человеку.

В 1977 году Гудолл основала Институт Джейн Гудолл для поддержки заповедника Гомбе. Институт имеет 19 отделений по всему миру. Она также являлась членом правления заповедника шимпанзе во Флориде и президентом организации «Защитники прав животных». Помимо этого, приматолог основала детскую организацию «Roots & Shoots», работающую в 100 странах мира.

За свою жизнь она удостоилась множества званий и наград. В 2002 году ее была назначили посланником мира ООН, Гудолл была награждена Президентской медалью Свободы США, французским орденом почетного легиона, медалью Бенджамина Франклина в области естественных наук и другими наградами.

Александра Озерова
Великобритания смерть Джейн Гудолл
