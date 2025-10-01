Умерла первая удостоенная «Оскара» женщина-гример Мишель Берк
В Лос-Анджелесе 26 сентября на 76-м году жизни скончалась Мишель Берк, известный гример и обладательница двух премий «Оскар», сообщает Deadline.
Она стала первой женщиной, получившей награду за лучший грим в фильме Жан-Жака Анно «Борьба за огонь» (1983). Вторую награду Берк получила за работу над «Дракулой» (1993). Также она была номинирована на «Оскар» за «Клан пещерного медведя» (1987), «Сирано де Бержерака» (1991), «Остин Пауэрс: Человек, который меня соблазнил» (2000) и «Клетку» (2001).
Берк, как отмечает издание, работала более чем над 50 фильмами и сериалами, среди них — «Интервью с вампиром», «Джерри Магуайер», «Особое мнение», «Миссия невыполнима» и «Обливион». Она много лет сотрудничала с актером Томом Крузом, а также работала с Шэрон Стоун, Брэдом Питтом, Пенелопой Крус и другими.
Мишель Берк родилась в Дублине в 1949 году, карьеру начинала в Канаде. В 2022 году она стала лауреатом премии Гильдии визажистов и парикмахеров.
Читайте РБК в Telegram.
Дуров дал интервью американскому журналисту
Дуров рассказал о покушении на него и последствиях
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым
Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине
В США официально наступил шатдаун
Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море
Орбан сравнил возможности России и Европы
Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов