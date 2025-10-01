 Перейти к основному контенту
Умерла первая удостоенная «Оскара» женщина-гример Мишель Берк

Мишель Берк
Мишель Берк (Фото: Toby Canham / Getty Images)

В Лос-Анджелесе 26 сентября на 76-м году жизни скончалась Мишель Берк, известный гример и обладательница двух премий «Оскар», сообщает Deadline.

Она стала первой женщиной, получившей награду за лучший грим в фильме Жан-Жака Анно «Борьба за огонь» (1983). Вторую награду Берк получила за работу над «Дракулой» (1993). Также она была номинирована на «Оскар» за «Клан пещерного медведя» (1987), «Сирано де Бержерака» (1991), «Остин Пауэрс: Человек, который меня соблазнил» (2000) и «Клетку» (2001).

Берк, как отмечает издание, работала более чем над 50 фильмами и сериалами, среди них — «Интервью с вампиром», «Джерри Магуайер», «Особое мнение», «Миссия невыполнима» и «Обливион». Она много лет сотрудничала с актером Томом Крузом, а также работала с Шэрон Стоун, Брэдом Питтом, Пенелопой Крус и другими.

Мишель Берк родилась в Дублине в 1949 году, карьеру начинала в Канаде. В 2022 году она стала лауреатом премии Гильдии визажистов и парикмахеров.

