В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух детей

Фото: СУ СКР по Ульяновской области / Telegram

В Ульяновске задержали подозреваемого по делу об убийстве женщины и ее малолетних детей. Предполагаемым преступником оказался 27-летний супруг жертвы, сообщает пресс-служба областного управления СК.

«Предварительно установлено, что 1 октября в одной из квартир дома № 22 по Киевскому бульвару г. Ульяновска 27- летний мужчина убил свою супругу и малолетних детей, после чего нанес себе резаные раны предплечий. Последствия преступления были обнаружены матерью подозреваемого», — говорится в сообщении.

Ранее тела убитых обнаружила бабушка детей.

Материал дополняется