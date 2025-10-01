В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух детей
В Ульяновске задержали подозреваемого по делу об убийстве женщины и ее малолетних детей. Предполагаемым преступником оказался 27-летний супруг жертвы, сообщает пресс-служба областного управления СК.
«Предварительно установлено, что 1 октября в одной из квартир дома № 22 по Киевскому бульвару г. Ульяновска 27- летний мужчина убил свою супругу и малолетних детей, после чего нанес себе резаные раны предплечий. Последствия преступления были обнаружены матерью подозреваемого», — говорится в сообщении.
Ранее тела убитых обнаружила бабушка детей.
Материал дополняется
