 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух детей

Фото: СУ СКР по Ульяновской области / Telegram
Фото: СУ СКР по Ульяновской области / Telegram

В Ульяновске задержали подозреваемого по делу об убийстве женщины и ее малолетних детей. Предполагаемым преступником оказался 27-летний супруг жертвы, сообщает пресс-служба областного управления СК.

«Предварительно установлено, что 1 октября в одной из квартир дома № 22 по Киевскому бульвару г. Ульяновска 27- летний мужчина убил свою супругу и малолетних детей, после чего нанес себе резаные раны предплечий. Последствия преступления были обнаружены матерью подозреваемого», — говорится в сообщении.

Ранее тела убитых обнаружила бабушка детей.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Полина Дуганова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Четыре человека пострадали при взрыве газа в придорожном кафе в Дагестане Общество, 18:56
Что такое реферальные программы на криптобиржах Крипто, 18:56
За четыре часа средства ПВО России сбили 12 дронов Политика, 18:55
Как бизнесу преодолеть зависимость от зарубежных ERP-платформ Отрасли, 18:55
Вложения инвесторов в паи фондов за неделю сократились почти в девять раз Инвестиции, 18:54
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 18:49
В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух детей Общество, 18:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Министр предложил ввести отработку для студентов строительных вузов Политика, 18:46
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 18:45
Макрон заявил о праве ЕС «заставить уважать» его воздушное пространство Политика, 18:36
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 18:35
Мониторинг отклонений: как промышленники внедряют системы экоконтроля Отрасли, 18:34
В Берлине задержали трех планировавших теракты членов ХАМАС Политика, 18:31
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30