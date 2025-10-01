 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

В Берлине задержали трех планировавших теракты членов ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images

В Берлине задержаны трое предполагаемых членов ХАМАС, подозреваемых в подготовке терактов против израильских объектов в Германии, следует из заявления Генпрокуратуры страны.

«Федеральная прокуратура 1 октября 2025 года арестовала гражданина Германии Абеда Аль Г., уроженца Ливана Ваэля Ф.М. и гражданин Германии Ахмада И.», — говорится в сообщении. Подозреваемым предъявили обвинение в членстве в иностранной террористической организации, а также в подготовке теракта. Суд над ними назначили на 2 октября.

В ведомстве назвали троих задержанных «иностранными агентами» ХАМАС. По данным прокуратуры, с лета 2025 года они занимались закупкой огнестрельного оружия и боеприпасов в Германии. Оружие, по версии ведомства, предназначалось для использования ХАМАС для подготовки терактов в израильских или еврейских организациях на территории ФРГ. В ходе арестов правоохранители обнаружили у подозреваемых различное оружие, включая автомат АК-47 и несколько пистолетов, а также большое количество боеприпасов.

ХАМАС опубликовал снимки 47 заложников и предложил попрощаться
Политика
Фото:ХАМАС

В 2024 году Die Welt сообщила, что ХАМАС планировала совершить теракты в Берлине и Рейнланд-Пфальце. По информации газеты, эти планы были сорваны после ареста в декабре 2023 года в Берлине одного из участников ХАМАС. По версии немецкого следствия, на его мобильном телефоне нашли карты с местоположением израильского посольства в Берлине и военной базы США в Рейнланд-Пфальце. Правоохранители решили, что он следил за ними.

Также об аресте четверых подозреваемых в подготовке теракта в Германии 14 декабря 2024 года писал The Hill со ссылкой на немецких официальных лиц. Правительство Германии заявляло тогда, что эти четыре человека «были давними членами ХАМАС и участвовали в операциях ХАМАС за границей».

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

