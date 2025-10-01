 Перейти к основному контенту
Политика
0

Польша продлила контроль на границах с Литвой и Германией

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press
Польша продлит пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Временные меры были введены в июле 2025 года для борьбы с нелегальной миграцией и ранее уже продлевались, отмечает Reuters. Новое продление вступит в силу 5 октября.

«Мы продлеваем пограничный контроль с Германией и Литвой для мониторинга миграционного пути из стран Балтии через Польшу в Западную Европу», — заявил министр внутренних дел Марчин Кервиньский. По его словам, польские службы задерживают лиц, пытающихся незаконно переправить мигрантов на Запад.

По данным МВД, за первые восемь месяцев 2025 года на польско-белорусской границе зафиксировано около 25 тыс. попыток незаконного пересечения. Почти 500 человек задержаны при попытке попасть в Польшу из Литвы, более 2100 — при попытке пересечь польско-германскую границу. Среди них около 550 иностранцев ранее нелегально пересекли белорусско-польскую границу.

Кервиньский назвал ключевой задачей пограничной службы поддержание целостности границы с Белоруссией и ее защиту от миграционного давления.

На выезде из Белоруссии в Польшу скопилось более 4 тыс. автомобилей
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.RU / Global Look Press

С 2021 года Польша сталкивается с миграционным кризисом на восточной границе. Он начался после того, как полеты белорусской авиакомпании Belavia в страны Евросоюза запретили.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда заявил, что Минск не будет больше помогать в осуществлении контроля за незаконной миграцией. В апреле 2024 года он пожаловался на переброшенные через забор на границе с Польшей трупы мигрантов, в мае глава польского МИДа Радослав Сикорский назвал миграционный кризис «нападением на Евросоюз».

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Белоруссия Польша Германия Литва граница контроль
