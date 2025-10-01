 Перейти к основному контенту
Общество
Дуров назвал время без мобильного телефона лучшей частью дня

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что смартфон отвлекает его от важных вещей и назвал время, проведенное без мобильного телефона «любимым временем суток». Об этом предприниматель рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману.

«Я ненавижу, когда меня отвлекают. Философия тут простая. Я хочу сам решать, что важно в моей жизни. Я не хочу, чтобы другие люди или компании, какие-то организации диктовали мне, что сегодня важно и о чем мне стоит думать», — поделился Дуров. Он подчеркнул, что смартфон лишь мешает ему в этом.

Помимо этого, Дуров рассказал, что даже при наличии достаточного времени на сон, он не будет спать по 12 часов. Предприниматель отметил, что блестящие идеи посещают его в тот момент, когда он просто лежит в кровати — поздно вечером или рано утром.

«Это мое любимое время суток. Иногда я просыпаюсь, иду в душ. Все без телефона», — заключил основатель Telegram.

Павел Дуров поделился советами своего отца для будущих поколений
Общество
Павел Дуров

В июне Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону также заявил, что не пользуется смартфоном регулярно из-за того, что тот отвлекает и вредит приватности.

Как отметил предприниматель, при необходимости на чем-то сконцентрироваться он лучше воспользуется «своим ноутбуком или iPad».

В июле основатель Telegram посоветовал желающим «полностью раскрыть свой потенциал и сохранить ясность ума» воздержаться от веществ, вызывающих привыкание, назвав секретом своего успеха и здоровья более чем 20-летнее полное воздержание от алкоголя, табака, кофе, таблеток и наркотиков.

По мнению предпринимателя, эти привычки «снижают продуктивность и ясность мышления», поэтому он «уже много лет» живет без этого и «в целом чувствует себя прекрасно».

Персоны
Алина Черкашина, Плугина Ирина
Павел Дуров смартфон мобильный телефон Лекс Фридман интервью
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
