Общество⁠,
0

Мигрантке, получившей обманом жилищный сертификат в Мытищах, дали 4 года

Суд приговорил к 4 годам обманом получившую квартиру в Мытищах мигрантку
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Уроженка Таджикистана Тахмина Самадова получила четыре года заключения с отсрочкой наказания на 18 лет за мошенничество с жилищным сертификатом в Мытищах, сообщил ее адвокат Расул Шамсутдинов телеграм-каналу «Говорят Мытищи».

Отсрочка связана с тем, что летом у женщины родился еще один ребенок. Она начнет отбывать наказание после того, как он станет совершеннолетним.

«Приговор в целом ожидаемый. Что касается апелляции, то мы обсудим этот вопрос с моей доверительницей, стоит его обжаловать или нет», — сказал юрист.

Выдавший жилищный сертификат семье мигрантов мэр подал в отставку
Общество
Рамиль Муллин

По данным следствия, Самадова предоставила в администрацию ложные данные о доходах мужа, занизив их в несколько раз. Также она сообщила, что с ними проживает ее брат с несовершеннолетними детьми, тогда как на самом деле те проживали в Таджикистане.

Расследование в отношении семьи Самадовой, получившей субсидии на сумму 24 млн руб., было начато в начале 2025 года. По данным властей, она с супругом с семью (на тот момент) детьми проживала в однокомнатной квартире. В итоге им торжественно выдали сертификат на расширение площади.

Власти запретят «непрямое обналичивание» херсонских сертификатов на жилье
Экономика
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

Документ Самадовым вручила глава Мытищ Юлия Купецкая. Она рассказала, что семья живет в Мытищах 14 лет и все они — граждане России. Также она сообщила, что два брата Тахмины воюют на передовой.

Глава СК Александр Бастрыкин отмечал, что ведомство пять раз заводило дело о попытке мошенничества из-за получения Самадовыми квартиры в Мытищах, но прокуроры его отменяли. По его словам, глава Мытищ «выкручивается неплохо» из этой истории.

Читайте РБК в Telegram!
Авторы
Теги
Валерия Доброва
мигранты суд приговор Мытищи жилищный вопрос сертификаты
