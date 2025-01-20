Глава СК поручил проверить выдачу сертификатов на жилье в Мытищах
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба СК.
«В социальных медиа сообщалось о возможных нарушениях при выдаче жилищных сертификатов на приобретение жилья в городском округе Мытищи Московской области», — говорится в публикации.
По данному факту следственные органы СК России по Московской области ранее возбудили уголовное дело. О его ходе Бастрыкину теперь должен будет доложить и.о. руководителя регионального следственного управления Ярослав Яковлев.
13 января семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова (родителей семерых детей), живущая в однокомнатной квартире, получила сертификат на субсидию для приобретения жилья в Мытищах.
15 января руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал правоохранительные органы проверить законность выдачи этого сертификата.
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