Глава СК поручил проверить выдачу сертификатов на жилье в Мытищах

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Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба СК.



«В социальных медиа сообщалось о возможных нарушениях при выдаче жилищных сертификатов на приобретение жилья в городском округе Мытищи Московской области», — говорится в публикации.



По данному факту следственные органы СК России по Московской области ранее возбудили уголовное дело. О его ходе Бастрыкину теперь должен будет доложить и.о. руководителя регионального следственного управления Ярослав Яковлев.

13 января семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова (родителей семерых детей), живущая в однокомнатной квартире, получила сертификат на субсидию для приобретения жилья в Мытищах.

15 января руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал правоохранительные органы проверить законность выдачи этого сертификата.