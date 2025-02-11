Власти запретят «непрямое обналичивание» херсонских сертификатов на жилье

Власти выявили случаи перепродажи жителями Херсонской области, вынужденно уехавшими в другие регионы, жилья, купленного на средства государства. Теперь в правительстве предлагают запретить на пять лет такие сделки по перепродаже

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

В правительстве решили закрыть лазейку, дающую возможность перепродажи жилья, приобретенного жителями Херсонской области в разных регионах России с помощью государственного сертификата. Речь идет о соцподдержке, которую в виде денег на покупку жилья могли получить жители города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшие свое место жительства.

Власти выявили случаи злоупотребления жилищными сертификатами с целью непрямого обналичивания средств. После вступления в силу предлагаемых норм будущие сделки по продаже такого жилья будут считаться ничтожными, однако на уже проданную недвижимость запрет не будет действовать.

Поправки (есть у РБК) в профильный закон «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» 10 февраля были рассмотрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. В Росреестре (разработчик законопроекта) РБК уточнили, что документ был одобрен, теперь он ожидает внесения в Госдуму. Он был согласован в том числе Минфином, МВД, Минстроем.

Как работает программа Как следует из постановления правительства, жители города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшие место жительства после 24 февраля 2022 года, имели право на получение жилищных сертификатов и социальной выплаты на приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынках. Сертификат давал возможность купить квартиру, часть квартиры, дом или часть дома в любом регионе России. Выплаты выделялись на одного человека и на семью и рассчитывались, исходя из стоимости 88 737 руб. за 1 кв. м, а также из установленной нормы площади жилого помещения на человека. Например, для семьи из двух человек эта норма составляла 42 кв. м, следовательно такая семья могла рассчитывать на сертификат номиналом 3,73 млн руб. Если жилье стоит дороже, доплата должна была производиться из собственных средств. Оформление сертификатов началось 25 января 2023 года, обратиться за перечислением социальной выплаты на основании выданного сертификата необходимо было до 2 апреля 2024 года. Летом 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что сертификаты на жилье получили свыше 100 тыс. жителей, а реализовали, то есть приобрели квартиры или дома за средства государства, более 93 тыс. человек. По словам Сальдо, чаще всего херсонцы по сертификатам покупали жилье в Крыму и Краснодарском крае, в Ростовской и Московской областях. Также он сообщил, что есть «небольшое число» жителей Херсонской области, получивших отказы в оформлении сертификатов. Фонд развития территорий (оператор программы) среди основных причин отказов называл: разночтения в сведениях, указанных в договоре купли-продажи и документах заявителя и его членов семьи;

некорректное распределение долей в праве собственности между покупателями жилого помещения;

приобретение жилья не соответствует требованиям статей Жилищного кодекса России.

Какие меры предлагаются для пресечения обналичивания сертификатов

Разработанными Росреестром поправками предлагается дополнить закон новой статьей 13.1, уточняющей особенности оказания мер поддержки по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений.

Так, в новой статье оговаривается, что граждане, получившие государственные жилищные сертификаты, подтверждающие право на получение социальных выплат на приобретение жилых помещений, могут использовать средства исключительно для указанной цели. Также статья вводит запрет сроком на пять лет с момента возникновения права собственности на приобретенное жилье на его отчуждение, то есть, иными словами, на перепродажу и обналичивание таким образом государственной субсидии (при реализации сертификата государство сразу переводит средства на счет продавца жилья). В документе отмечается, что сделки, которые будут заключены с нарушением требований новой законодательной меры, будут являться ничтожными. В законопроекте также оговаривается, что ранее заключенные сделки не будут пересмотрены.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в результате правоприменительной практики были выявлены случаи реализации сертификатов с целью последующей продажи жилых помещений, приобретенных за государственные средства. Но статистика — сколько насчитывается таких случаев — в сопроводительных документах к законопроекту не приведена. РБК направил запрос в Фонд развития территорий (оператор выдачи сертификатов), а также в аппарат правительства.

«В связи с тем, что на практике уже встречались случаи недобросовестного использования государственного жилищного сертификата — в виде продажи жилых помещений, законопроектом предлагается ограничить использование социальной выплаты по ГЖС. Теперь жилье можно будет приобрести только для последующего в нем проживания, а также его нельзя будет продать в течение пяти лет», — прокомментировал РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Запрет связан с участившимися случаями перепродажи недвижимости или ее части теми, кто получил имущество по сертификату на жилье, согласен юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу немедленно со дня опубликования. Это означает, что запрет на продажу недвижимости распространяется на случаи уже после вступления в силу новых правил. «То есть те объекты, которые не проданы, не могут быть реализованы на коммерческой основе в течение пяти лет. На тех, кто уже совершил сделку, этот запрет не распространяется, и это прямо прописано в статье законопроекта о действии закона во времени», — разъяснил Ткаченко. Юрист также уточнил, что в настоящее время на приобретателей недвижимости по данному сертификату распространяются правила по уплате налога с ее продажи: налог будет взиматься в случае, если владелец продаст недвижимость ранее, чем через пять лет после вступления в право собственности. При будущих продажах через пять лет и более НДФЛ не взимается.