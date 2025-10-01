 Перейти к основному контенту
Политика
0

Эксперты отметили прогресс в создании истребителя шестого поколения Китая

Эксперты нашли важные отличия новейшего истребителя КНР от предыдущих прототипов
Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

Китай ускорил программу создания своих малозаметных истребителей шестого поколения и делает ставку на разработку сразу нескольких модификаций. На это указывают новые фотографии прототипа J-50 компании Shenyang Aircraft Corporation (SAC), на которых самолет впервые запечатлен на взлетно-посадочной полосе, а не в небе, пишет South China Morning Post (SCMP).

Одноместный истребитель с лямбда-крылом без хвоста и вертикального оперения был сфотографирован сбоку. Снимки появились в китайских соцсетях, но власти КНР до сих пор не подтвердили их подлинность.

Опрошенные изданием специалисты в области военной авиации обратили внимание на отсутствие на носу прототипа внешней штанги-датчика для сбора данных о воздушной среде и скорости полета.

Прибор был замечен во время предыдущих испытаний самолета, попавших на камеру. Его исчезновение, по мнению экспертов, может указывать на новую стадию разработки прототипа — в частности на то, что конструкторы передали функции внешнего датчика бортовым системам. Так было в ходе испытаний истребителя пятого поколения J-20, который уже находится на вооружении у ВВС КНР.

Boeing начала производство первого истребителя F-47 для военных США
Политика
Художественное изображение истребителя F-47

Аналитики отметили еще одно отличие нового прототипа от предыдущих версий: судя по снимкам, он рассчитан на одного пилота, тогда как более ранние фотографии предполагали наличие двух кресел на борту. Из этого эксперты сделали вывод, что одноместная модификация J-50 будет ориентирована на «задачи проникновения или завоевания превосходства в воздухе».

О разработке прототипов истребителей шестого поколения Shenyang Aircraft Corporation объявила в 2018 году. Первое изображение одного из них, названного Shenyang J-50, появилось в конце декабря 2024 года. Самолет сняли во время полета недалеко от объектов Shenyang Aircraft Corporation. В это же время был опубликован снимок прототипа еще одного истребителя — Chengdu J-36, разрабатываемого «дочкой» SAC — Chengdu Aircraft Corporation. Новые кадры J-50 с летных испытаний появлялись на протяжении всего 2025 года.

США также ускорили программу модернизации своих ВВС. Весной 2025 года президент США Дональд Трамп объявил, что Boeing займется заменой истребителей F-22 в рамках программы «Next Generation Air Dominance».

В середине сентября штаб ВВС США заявил, что Boeing уже начал производство истребителя шестого поколения F-47. Как ожидается, свой первый полет он совершит через три года. Трамп назвал F-47 самым смертоносным самолетом в истории. Для нужд ВВС США собираются выпустить не менее 185 таких машин.

